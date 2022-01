मां को सभी अम्मा कहकर बुलाते थे - हेमा

जो भी मां को जानते थे वे उन्हें 'अम्मा' कहकर बुलाते थे। उन्हें जिस सम्मान की अगुवाई की वह अभूतपूर्व था। उन्होंने परिवार पर राज किया, हालांकि वह हमारे सभी बच्चों के लिए सबसे प्यारी नानी थीं। परिवार पर गर्व था। सबके साथ उनके अच्छे रिश्ते थे।



‘Mummy’as she was called by all who knew her,the respect she commanded was phenomenal.She ruled the family too with an iron hand, though she was the most affectionate & indulgent grandmother to all our kids. Took such pride in the family💕All of us have our own equations with her pic.twitter.com/RoDR4vQJFg