दीपिका-रणवीर ने बताया अपनी दूसरी बेटी का नाम, शेयर की फैमिली फोटो

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बॉलीवुड के मशहूर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह महीने भर पहले ही दूसरी बार माता-पिता बने हैं। आज महानवमी पर कपल ने अपनी छोटी बेटी का नामकरण किया है। दीपिका ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसमें उनकी दोनों बेटियां और पति रणवीर साथ नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'प्यार और प्रचुरता…देवी पादुकोण सिंह'। इसके साथ ही दीपिका ने नजर ना लगे वाला ईविल आई इमोजी साझा किया है। खास बात यह है कि कपल ने महानवमी के दिन अपनी बेटी का नामकरण किया है और उसे 'देवी' नाम दिया है।

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