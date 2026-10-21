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दीपिका-रणवीर ने बताया अपनी दूसरी बेटी का नाम, शेयर की फैमिली फोटो

Wed, 21 Oct 2026 06:14 PM IST
Shruti वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Wed, 21 Oct 2026 06:14 PM IST
Deepika and Ranveer reveal the name of their second daughter, share a family photo
बॉलीवुड के मशहूर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह महीने भर पहले ही दूसरी बार माता-पिता बने हैं। आज महानवमी पर कपल ने अपनी छोटी बेटी का नामकरण किया है। दीपिका ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसमें उनकी दोनों बेटियां और पति रणवीर साथ नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'प्यार और प्रचुरता…देवी पादुकोण सिंह'। इसके साथ ही दीपिका ने नजर ना लगे वाला ईविल आई इमोजी साझा किया है। खास बात यह है कि कपल ने महानवमी के दिन अपनी बेटी का नामकरण किया है और उसे 'देवी' नाम दिया है।
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