टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: तीन आरोपियों के अलावा पांच अन्य लोग गिरफ्तार, कल कोर्ट में पेश करेगी मुंबई पुलिस
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 21 Oct 2026 06:16 PM IST
सार
- अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में नया अपडेट।
- मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी।
- अब तक गिरफ्तार हुए कुल आठ लोग।
विज्ञापन
विस्तार
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार को जानलेवा हमला हुआ था। गोलीबारी की घटना में वे बाल-बाल बचे। मामले में पहले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। अब पुलिस को केस में बड़ी सफलता हाथ लगी है।
कुल 8 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मुंबई पुलिस ने मामले में हरियाणा से एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही तीन मुख्य आरोपियों को मिलाकर अब तक मामले में कुल गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या 8 हो गई है।
पुलिस ने दी जानकारी
बुधवार देर शाम मुंबई पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा- 'टाइगर पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के बाद, जांच के दौरान हमें कुछ सुराग मिले, जिसके आधार पर हमने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 4 दिल्ली से हैं और 1 हरियाणा से है। हम इन 5 लोगों को मुंबई ला रहे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कल इन्हें अदालत में पेश करेंगे। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं।'
विज्ञापन
विज्ञापन
कुल 8 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मुंबई पुलिस ने मामले में हरियाणा से एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही तीन मुख्य आरोपियों को मिलाकर अब तक मामले में कुल गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या 8 हो गई है।
विज्ञापन
पुलिस ने दी जानकारी
बुधवार देर शाम मुंबई पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा- 'टाइगर पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के बाद, जांच के दौरान हमें कुछ सुराग मिले, जिसके आधार पर हमने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 4 दिल्ली से हैं और 1 हरियाणा से है। हम इन 5 लोगों को मुंबई ला रहे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कल इन्हें अदालत में पेश करेंगे। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं।'
विज्ञापन
VIDEO | Sonipat, Haryana: Haryana Police and Mumbai Police arrest another suspect in Tiger Shroff firing case. #TigerShroff https://t.co/UHmJXqELwA— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026
Trending Videos
दिल्ली से गिरफ्तार हुए थे 4 आरोपी
इससे पहले बुधवार सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले कुणाल (21) और सुमित (19), तथा उत्तर प्रदेश की रहने वाली राधा (23) और बबीता (23) को गिरफ्तार किया था।
एएनआई के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, उसे सप्लाई करने में इन चारों का ही हाथ है। आरोपियों ने पंजाब के अमृतसर में पहले से तय एक जगह से हथियार उठाए थे। यह हथियार 'डेड लेटर बॉक्स' नामक प्रणाली का इस्तेमाल करके ही अमृतसर तक पहुंचाए गए थे।
क्या है 'डेड लेटर बॉक्स' का तरीका?
इससे पहले बुधवार सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले कुणाल (21) और सुमित (19), तथा उत्तर प्रदेश की रहने वाली राधा (23) और बबीता (23) को गिरफ्तार किया था।
एएनआई के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, उसे सप्लाई करने में इन चारों का ही हाथ है। आरोपियों ने पंजाब के अमृतसर में पहले से तय एक जगह से हथियार उठाए थे। यह हथियार 'डेड लेटर बॉक्स' नामक प्रणाली का इस्तेमाल करके ही अमृतसर तक पहुंचाए गए थे।
क्या है 'डेड लेटर बॉक्स' का तरीका?
- डेड लेटर बॉक्स एक ऐसा तरीका है, जिसमें किसी सामान को कई अलग-अलग लोगों के जरिए मंजिल तक पहुंचाया जाता है।
- इस तरीके में सामान को पहले से किसी तय जगह पर रख दिया जाता है।
- इसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति या टीम वहां पहुंचकर सामान उठा लेती है।
- इस दौरान सामान रखने और लेने वाले लोगों को एक-दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं होती।
- सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में कुणाल और सुमित को भी यह नहीं पता था कि अमृतसर में हथियार किसने रखे थे?
मुख्य आरोपी हुए थे आज कोर्ट में पेश
इससे पहले बुधवार दोपहर को मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया था। मामले की आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से तीनों आरोपियों की 14 दिनों की हिरासत मांगी थी।
ये भी पढ़ें- टाइगर फायरिंग मामला: तीनों आरोपियों को 31 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा, एस्प्लेनेड कोर्ट में हुई थी पेशी
हालांकि कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को 10 दिन की हिरासत दी है। इसके बाद तीनों आरोपियों को 31 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी।
इससे पहले बुधवार दोपहर को मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया था। मामले की आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से तीनों आरोपियों की 14 दिनों की हिरासत मांगी थी।
ये भी पढ़ें- टाइगर फायरिंग मामला: तीनों आरोपियों को 31 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा, एस्प्लेनेड कोर्ट में हुई थी पेशी
हालांकि कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को 10 दिन की हिरासत दी है। इसके बाद तीनों आरोपियों को 31 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
- अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्तूबर को मुंबई के जुहू इलाके में शाम करीब 7 बजे फायरिंग हुई।
- इस घटना में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए थे, जबकि उनके ड्राइवर को चोटें आई थीं।
- अब इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है।
- मामले में अब तक 3 मुख्य आरोपियों को मिलाकर कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।