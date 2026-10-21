टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: तीन आरोपियों के अलावा पांच अन्य लोग गिरफ्तार, कल कोर्ट में पेश करेगी मुंबई पुलिस

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VIDEO | Sonipat, Haryana: Haryana Police and Mumbai Police arrest another suspect in Tiger Shroff firing case. #TigerShroff https://t.co/UHmJXqELwA — Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मुंबई पुलिस ने मामले में हरियाणा से एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही तीन मुख्य आरोपियों को मिलाकर अब तक मामले में कुल गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या 8 हो गई है।बुधवार देर शाम मुंबई पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा- 'टाइगर पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के बाद, जांच के दौरान हमें कुछ सुराग मिले, जिसके आधार पर हमने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 4 दिल्ली से हैं और 1 हरियाणा से है। हम इन 5 लोगों को मुंबई ला रहे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कल इन्हें अदालत में पेश करेंगे। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं।'