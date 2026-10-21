अमिताभ बच्चन की सेहत बिगड़ी?: सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, मांगी माफी; बोले- 'सख्त आराम और रिकवरी की सलाह...'

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अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पोस्ट में फैंस को दशहरे की शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने लिखा, 'सबसे पहले सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में प्यार, खुशियां और संतुष्टि बनी रहे। मेरी प्रार्थनाएं आप सभी के साथ हैं। मुझे बहुत सख्ती से आराम करने और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इसलिए मुझे बातचीत करने की भी अनुमति नहीं है। कृपया मुझे माफ करें। जिन लोगों ने मुझे निजी तौर पर शुभकामनाएं भेजी हैं, उनसे भी माफी चाहता हूं। कृपया इसे मेरी ओर से सम्मानपूर्वक दिया गया जवाब समझें। उम्मीद है कि आगे फिर बात होगी।'