मीठे में क्या है ट्रेलर: फैमिली ड्रामा, तकरार और इमोशंस से भरी फिल्म करेगी धमाका, जानिए कब होगी रिलीज?

दिवाली के त्योहार पर फैमिली ड्रामा

ट्रेलर में दिखाया गया है कि पूरा परिवार दिवाली का त्योहार मनाने के लिए साथ आया है। मगर, इस मौके पर एक सरप्राइज मिल जाता है। होता यह है कि परिवार की बड़ी बेटी अचानक अपनी शादी की खबर देती है और अपने जीवनासाथी के साथ त्योहार का जश्न मनाने आई है। यह पता चलते ही परिवार वाले हैरान हो जाते हैं। इसके बाद परिवार के एक बेटे की दूसरी शादी कराने के लिए उसकी मां जतन करती नजर आ रही है। बेटा राजी नहीं है। नई पीढ़ी के बच्चों को इस बात से दिक्कत है कि परिवार के लोग बहुत ज्यादा पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं। बड़े लोगों को पेरशानी है कि बच्चों की सोच बदल रही है।

