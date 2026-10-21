रणबीर का वायरल वीडियो: 'अंत सच्चाई और अच्छाई की होगी', दशहरा पर फिसली एक्टर की जुबान; अब जमकर हो रही ट्रोलिंग

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दशहरे पर रणबीर कपूर ने क्या कहा?

कोलकाता में हुए इस इवेंट के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इवेंट के दौरान रणबीर कपूर कहते हैं, 'दशहरा हमें एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाता है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में अंत सच्चाई और अच्छाई की ही होगी।'

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अभिनेता रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में कोलकाता में फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान उन्होंने दशहरे के महत्व पर बात की। इस दौरान उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया, लेकिन उनकी कही एक बात ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया। अब रणबीर का यह बयान चर्चा में है।