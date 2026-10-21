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बॉक्स ऑफिस: 300 करोड़ पार हुई 'जेलर 2', 'रणबाली' ने इतने कमाए; 'प्रहार' और 'नई नवेली' में कौनसी फिल्म आगे?

Wed, 21 Oct 2026 08:58 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 21 Oct 2026 08:58 PM IST
सार

Box Office Collection: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। वहीं 'रणबाली', 'प्रहार', 'नई नवेली' और 'दृश्यम 3' जैसी फिल्में भी दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। जानिए इन सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। 

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Box Office Collection Jailer 2 Crosses 300 Crore Ranabaali Earns 40 Crore Prahaar Vs Nai Naveli
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला
थिएटर्स में फिलहाल कुछ बड़ी फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ साउथ की दो फिल्में- जेलर 2 और रणबाली। दूसरी तरफ बॉलीवुड की 3 फिल्में- दृश्यम 3, प्रहार और नई नवेली। जानिए इन सभी फिल्मों ने आज बुधवार को कितना कलेक्शन किया है। 
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Box Office Collection Jailer 2 Crosses 300 Crore Ranabaali Earns 40 Crore Prahaar Vs Nai Naveli
दृश्यम 3 - फोटो : सोशल मीडिया
'दृश्यम 3' धीमी रफ्तार में कर रही कमाई
अजय देवगन की 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 20 दिन हो चुके हैं। फिल्म अब धीमी रफ्तार में कमाई कर रही है। आज इसने खबर लिखे जाने तक 1.95 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 359.05 करोड़ हो गया है। 
Box Office Collection Jailer 2 Crosses 300 Crore Ranabaali Earns 40 Crore Prahaar Vs Nai Naveli
प्रहार फिल्म - फोटो : यूट्यूब ग्रैब
'प्रहार' का कलेक्शन 
  • राजकुमार राव, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत की फिल्म 'प्रहार' दर्शकों को खास प्रभावित नहीं कर पा रही है।
  • फिल्म हाल ही में रिलीज होने के बावजूद खास शुरुआत नहीं कर पाई है।
  • आज इसने खबर लिखे जाने तक 1.08 करोड़ की कमाई की है।
  • फिल्म का टोटल कलेक्शन 15.53 करोड़ है। 
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यामी गौतम की 'नई नवेली' - फोटो : वीडियो ग्रैब
'नई नवेली' ने कितने कमाए? 
  • एक्ट्रेस यामी गौतम की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'नई नवेली' 16 अक्तूबर को रिलीज हुई।
  • लेकिन ये भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है।
  • हालांकि प्रहार के मुकाबले ये फिल्म बेहतर प्रदर्शन कर रही है।
  • आज फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 1.43 करोड़ की कमाई की है।
  • 'नई नवेली' ने अबतक कुल 20.08 करोड़ की कमाई कर ली है। 
 
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रणबाली - फोटो : X
50 करोड़ पर 'रणबाली' की नजरें
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' भी रिलीज के बाद अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म ने आज 4.55 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म ने 6 दिनों में कुल 41.10 करोड़ की कमाई कर ली है। 
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