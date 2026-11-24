1 of 5 धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी - फोटो : अमर उजाला







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बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र के निधन को एक साल बीत चुका है, मगर उनके करीबी और फैंस आज भी उन्हें बहुत प्यार से याद करते हैं। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दिवंगत पति को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए एक मार्मिक नोट लिखा।

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2 of 5 धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी - फोटो : एक्स@dreamgirlhema

धर्मेंद्र की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं हेमा मालिनी

धर्मेंद्र की पुण्यतिथि पर हेमा मालिनी ने उनके साथ अपनी कई पुरानी तस्वीरें साझा कीं। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'पूरा एक साल बीत गया है लेकिन मेरा दुख कम नहीं हुआ है। मैं एक ऐसे इंसान को खोने का शोक मना रही हूं, जो सिर्फ मेरे पति ही नहीं, सब कुछ थे। वह मेरे दोस्त, मार्गदर्शक और मेरी ताकत थे। असल में वह ही मेरा अस्तित्व थे।'

3 of 5 धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी - फोटो : एक्स@dreamgirlhema

जमीन से जुड़े रहे अभिनेता

'शोले' की अभिनेत्री ने आगे कहा, 'उनके बिना जिंदगी बहुत खाली लगती है। उनका शानदार व्यक्तित्व, उनका स्वाभाविक अच्छापन उनके पूरे स्वभाव में झलकता था। वह एक ऐसे अनोखे इंसान थे, जो सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद हमेशा जमीन से जुड़े रहे और अपनी जड़ों से जुड़े रहे।'

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4 of 5 धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी - फोटो : एक्स@dreamgirlhema

हेमा ने किया गीता का जिक्र

हेमा मालिनी ने पोस्ट में भगवद गीता की शिक्षाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने माना कि आत्मा अमर होती है और पुनर्जन्म लेती है लेकिन फिर भी उन्हें धर्मेंद्र की प्यार भरी मौजूदगी की बहुत याद आती है। उन्होंने दिवंगत अभिनेता को याद करने और उनकी विरासत के बारे में दिल छू लेने वाले संदेश साझा करने के लिए उनके लाखों फैंस का भी धन्यवाद किया।

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5 of 5 धर्मेंद्र और हेमा मालिनी - फोटो : सोशल मीडिया