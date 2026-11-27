'रामायण' का कलेक्शन कितना रहा?

फिल्म 'रामायण' की रिलीज को आज 23 दिन पूरे हो चुके हैं। कल गुरुवार को इस फिल्म ने 9.65 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, आज शुक्रवार को 23वें दिन फिल्म की कमाई 5.33 करोड़ रुपये है। इसका टोटल नेट कलेक्शन 997.43 करोड़ रुपये हो चुका है। आज की कमाई के अंतिम आंकड़े आने तक यह फिल्म भारत में 1000 करोड़ क्लब का हिस्सा बन जाएगी।