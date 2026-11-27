राहत इंदौरी का शेर सुनाकर समा बांधा

दिलजीत ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। मंच से वे कहते दिखे हैं, 'आमची मुंबई। वो कहते हैं, दिलजीत को बम से उड़ा देंगे। वाह! उनका मकसद सिर्फ यही है कि दिलजीत के शो पर लोग न आएं। उन्हें डरा दिया जाए। धमका दिया जाए। किसी भी तरह से रोक दिया जाए'। इसके बाद दिलजीत ने राहत इंदौरी का शेर सुनाया-



शहरों में तो बारूदों का मौसम है,

गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है