सान्या मल्होत्रा ने स्टेज पर किया परफॉर्म

हालांकि, इस कॉन्सर्ट का सबसे यादगार पल तब आया, जब दिलजीत ने एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा को स्टेज पर बुलाया। ब्लैक स्लीवलेस टी-शर्ट पहने दिलजीत सान्या के सामने घुटनों पर बैठ गए और उनका हाथ पकड़कर गाना गाने लगे। इस दौरान सान्या के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। स्टेज के पीछे लगी स्क्रीन पर भी यह खूबसूरत पल दिखाई दिया, जिसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। दिलजीत और सान्या का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।



कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी पर क्या बोले थे दिलजीत

मुंबई कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर दिलजीत ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'दिलजीत को बम से उड़ा देंगे... वाह! शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है।' बता दें कि दिलजीत ने 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में परफॉर्म किया।

