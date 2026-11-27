जिस गांव में सीरीज की शूट हुईस, वहां सुकून मिला

'प्रह्लाद चा' से जब पूछा गया कि इस गांव ने आपको क्या सिखाया इतने साल में? अभिनेता ने जवाब दिया, 'सुकून मिलता है। शांत रहना सिखाया है जिंदगी में। भागदौड़ से अच्छा है कि कुछ देर बैठ जाइए और शांति से कुछ सोचिए। यहां दृष्टिकोण ज्यादा क्लियर रहता है'। बता दें कि 'पंचायत' सीरीज की शूटिंग मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के महोडिया गांव में हुई है।