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पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं अमिताभ की नातिन, साझा की ये खूबसूरत तस्वीर

एंटरटेमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sat, 23 Jan 2021 07:24 PM IST
Amitabh Bachchan’s granddaughter Navya Naveli Nanda
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Amitabh Bachchan’s granddaughter Navya Naveli Nanda - फोटो : Social Media
अभिनेता अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेवी नंदा हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर नव्या का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है। उन्होंने शनिवार को अपने पिता की एक तस्वीर शेयर की है। उनके पिता निखिल नंदा को देश के बेस्ट सीईओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके पिता एस्कॉर्ट ग्रुप के सीईओ हैं।
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Amitabh Bachchan’s granddaughter Navya Naveli Nanda
Amitabh Bachchan’s granddaughter Navya Naveli Nanda - फोटो : Social Media
नव्या नवेली नंदा
नव्या नवेली नंदा - फोटो : सोशल मीडिया
नव्या नवेली अपनी नानी जया बच्चन के साथ
नव्या नवेली अपनी नानी जया बच्चन के साथ - फोटो : सोशल मीडिया
नव्या नवेली नंदा
नव्या नवेली नंदा - फोटो : सोशल मीडिया
नव्या नवेली नंदा
नव्या नवेली नंदा - फोटो : सोशल मीडिया
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