पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं अमिताभ की नातिन, साझा की ये खूबसूरत तस्वीर

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Amitabh Bachchan’s granddaughter Navya Naveli Nanda
- फोटो : Social Media
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नव्या नवेली नंदा
- फोटो : सोशल मीडिया
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नव्या नवेली अपनी नानी जया बच्चन के साथ
- फोटो : सोशल मीडिया
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नव्या नवेली नंदा
- फोटो : सोशल मीडिया
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नव्या नवेली नंदा
- फोटो : सोशल मीडिया