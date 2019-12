जस्टिस काटजू ने जश्न-ए-रेख्ता को बताया फैशन शो,'तख्त' में करीना के किया किरदार का खुलासा, पांच खबरें

जश्न-ए-रेख्ता का मजाक बनाने पर जस्टिस काटजू पर भड़कीं दिव्या दत्ता

पूर्व जज मार्कंडेय काटजू अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने मशहूर सांस्कृतिक कार्यक्रम जश्न-ए-रेख्ता को फैशन शो बताया है। उन्होंने जश्न-ए-रेख्ता से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा,"जश्न-ए-रेख्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम है या महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिताओं है?" । जस्टिस मार्कंडेय काटजू के इस ट्वीट पर अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने करारा जवाब दिया है। दिव्या दत्ता उन्हें जवाब देते हुए ट्वीट किया, "बिना सबूतों और गवाहों के आपका यह फैसला काफी निराशाजनक है। आशा है कि यह केवल ट्विटर तक ही सीमित रहेगा।" दिव्या दत्ता के इस ट्वीट की काफी चर्चा हो रही है।

Quite disappointing u passing judgement without a witness o evidence!! Hope this is restricted to only twitter😂 https://t.co/tGJQb036mo