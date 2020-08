वेंटिलेटर पर हैं निशिकांत कामत, सोशल मीडिया पर फैली मौत की अफवाह

बॉलीवुड सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्माता- निर्देशक निशिकांत कामत की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाह फैल रही है। कई न्यूज साइट्स पर भी इस खबर को देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि सच्चाई है कि निशिकांत कामत इस समय हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और वह वेंटिलेटर पर हैं। उनकी हालत के बारे में बॉलीवुड के कई सितारों ने बताया है और उनकी मौत की खबर को अफवाह बताया है।



निशिकांत कामत मराठी और बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर निर्देशक है। उनके निधन की खबर को अभिनेता रितेश देशमुख ने ट्विटर पर फर्जी बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'निशिकांत कामत वेंटिलेटर पर हैं और अभी भी जिंदा हैं। उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए।'

Nishikant kamat is on ventilator support. He is still alive & fighting. Let’s pray for him.



वहीं फिल्म सत्यमेव जयते के निर्देशन मिलाप झवेरी ने भी निशिकांत कामत की मौत की खबर को फर्जी बताया। मिलाप ने अपने ट्वीट में निशिकांत के स्वास्थ्य की जानकारी भी दी।

Just spoke to someone who is with Nishikant in the hospital right now. He hasn’t passed away yet. Yes he is v critical and fighting life and death. But he is still alive 🙏 https://t.co/h6D8fLA6N8