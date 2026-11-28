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कुछ लोगों ने उनके लुक पर सवाल उठाए, तो कुछ ने फिल्म में सीता के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई। अब साई पल्लवी ने इन आलोचनाओं पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों की राय से अगर किसी का मन बहुत प्रभावित होता है, तो उसे खुद के भीतर मजबूती लाने की जरूरत है। विज्ञापन नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में साई पल्लवी ने सीता का किरदार निभाया है और इन दिनों वह अपने रोल को लेकर लगातार चर्चा में हैं। फिल्म में उनकी कास्टिंग से लेकर सीता के लुक और कुछ दृश्यों तक, सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं।

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क्या बोलीं साई पल्लवी?

एक शो में बात करते हुए साई पल्लवी ने माना कि उन्होंने सीता के किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणियां देखी हैं। उन्होंने कहा, 'मैं सोशल मीडिया पर हो रही बातों से अनजान नहीं हूं। लोग कह रहे हैं कि सीता मां कितनी सुंदर होनी चाहिए और ऐसी कई बातें, लेकिन अगर ये बातें आपके भीतर तक हिला देती हैं, तो मुझे लगता है कि कमी वहीं है और आपको खुद को और मजबूत बनाने की जरूरत है।'



साई ने आगे कहा कि वह खुद को जितना संभव हो, उतना सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करती हैं। उनके मुताबिक, लोगों की राय उनकी राय है। अगर किसी के भीतर असुरक्षा की भावना है, तो उसे खुद को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वह दुनिया का सामना कर सके या फिर ऐसी बातों को नजरअंदाज कर सके।

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