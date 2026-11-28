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फैसल मलिक ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में 'रामायण' को एक ऐसी फिल्म बताया, जिसमें VFX का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है।उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य एक्टिंग वाली फिल्म नहीं है। अभिनेता के मुताबिक, कुंभकर्ण जैसे विशाल और दमदार किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए मेकर्स ने CGI की काफी मदद ली है।उन्होंने कहा, 'फिल्म की ज्यादातर शूटिंग अलग-अलग की गई है, लेकिन दूसरे भाग में मेरे और रावण के कुछ अहम सीन हैं। हमने देखा कि रावण कुंभकर्ण के हाथ पर चलते हुए उसे आशीर्वाद दे रहा है। इस सीन को अलग से शूट किया गया था। उस दौरान आंखों, चेहरे और शरीर की हरकतों का खास ध्यान रखा गया था।'उन्होंने आगे कहा, 'हमने 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' और 'अवतार' जैसी फिल्मों के मेकिंग वीडियो देखे थे, लेकिन यहां हमें खुद इस शानदार प्रोसेस का हिस्सा बनने का मौका मिला। मुझे लगता है कि इससे पहले और इसके बाद भी भारतीय सिनेमा में इतनी भव्य फिल्म बनना मुश्किल है।'