मानहानि केस: कंगना रणौत को मुंबई कोर्ट ने ही राहत, जावेद अख्तर की गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग खारिज

बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रणौत ने बीते दिनों ही राहु- केतू मंदिर में पूजा के साथ अपने नए साल की शुरुआत की थी। अभिनेत्री ने इस मंदिर में पूजा के बाद यह भी कहा था कि वह इस साल कम पुलिस शिकायत/ FIR और ज्यादा प्रेम पत्र चाहती हैं। ऐसे में लगता है कि अभिनेत्री की पूजा अब रंग ला रही है। दरअसल मुंबई की स्थानीय अदालत ने कंगना रनोट के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की जावेद अख्तर की मांग खारिज कर दी है।

जावेद अख्तर ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मामले में अगली सुनवाई अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में 1 फरवरी को होगी। जावेद अख्तर ने पिछले साल दिसंबर में कोर्ट में यह याचिका दायर की थी।





Javed Akhtar's defamation case against Kangana Ranaut, Mumbai | Court rejects the demand for issuance of non-bailable warrant against Kangana Ranaut; next hearing on February 1 at Andheri Metropolitan Magistrate: Javed Akhtar's lawyer Jay Bhardwaj to ANI