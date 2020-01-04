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विशेष: दीपिका ने इस तरह सहेजे रणवीर से रिश्ते, इंटरव्यू में दिया मोबाइल जनरेशन को खास मंत्र

पंकज शुक्ल, मुंबई, Updated Sat, 04 Jan 2020 09:18 AM IST
deepika padukone
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deepika padukone - फोटो : social media
दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण उन्हें बैडमिंटन खिलाड़ी बनाना चाहते थे। नेशनल लेवल तक उन्होंने ये खेल खेला भी लेकिन इसमें उनका दिल नहीं लगा। वह कैमरे के सामने ज्यादा सहज महसूस करने लगीं। रत्ती रत्ती हिम्मत समेट वह मेहनत करती रहीं। अब भी वह हर दिन 16 घंटे काम करती हैं। रविवार को 34 साल की हो रहीं दीपिका ने अपने करियर, अपने हौसलों और अपने रिश्तों पर खुलकर ये खास बातचीत की पंकज शुक्ल से।
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deepika padukone ranveer singh chhapaak
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deepika padukone - फोटो : social media
deepika padukone
deepika padukone - फोटो : social media
deepika padukone
deepika padukone - फोटो : social media
Deepika Padukone
Deepika Padukone - फोटो : twitter
Deepika Padukone
Deepika Padukone - फोटो : instagram
Deepika Padukone
Deepika Padukone - फोटो : instagram
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Deepika Padukone, Ranveer Singh - फोटो : social media
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Deepika Padukone - फोटो : twitter
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