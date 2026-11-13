आवारा पागल दीवाना 2: सुनील शेट्टी ने किया बड़ा खुलासा, जल्द बनने जा रही फिल्म; जानें कब शुरू होगी शूटिंग
- फिल्म ‘आवारा पागल दीवाना’ के दूसरे पार्ट का फैंस को खूब इंतजार है।
- अपनी रिलीज के 24 साल बाद इस फिल्म का अब सीक्वल बनने जा रहा है।
- अभिनेता सुनील शेट्टी ने एक बातचीत के दौरान इसके अगले पार्ट की जानकारी दी।
विस्तार
‘आवारा पागल दीवाना 2’ पर क्या बोले सुनील?
सुनील शेट्टी ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में फिल्म ‘आवारा पागल दीवाना 2’ के बारे में बात की। उन्होंने कहा, ‘फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है, इस पर काम जारी है।’ इस पर उनसे सवाल हुआ कि क्या इसकी शूटिंग अगले साल शुरू हो सकती है? इसके जवाब में शेट्टी ने कहा कि हां ऐसा हो सकता है।
सफलता से खुश हैं अभिनेता
इस बातचीत में आगे सुनील शेट्टी ने 2026 के प्रोजेक्ट्स पर भी बात की। उन्होंने कहा, ‘मैंने बॉर्डर 2 में भी काम किया है। मैं उसमें सिर्फ एक सीन में था, लेकिन मैं इसे एक सफलता मानता हूं क्योंकि आखिरकार यह हमारी फ्रेंचाइज बन गई है। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उससे मैं बहुत खुश हूं। साथ ही, भारत के सुपर फाउंडर्स के पहले सीजन की सफलता से भी मुझे बहुत खुशी है।’
दर्शकों को आई थी पसंद ‘आवारा पागल दीवाना’
साल 2002 में रिलीज हुई आवारा पागल दीवाना का निर्माण फिरोज नाडियाडवाला ने किया था और फिल्म को सारे किरदार काफी मजेदार थे। सुनील शेट्टी के अलावा, इस एक्शन - कॉमेडी में अक्षय कुमार, आफताब शिवदासानी, परेश रावल, अमृता अरोरा, आरती छाबड़िया, प्रीति झंगियानी, सुप्रिया पिलगांवकर, ओम पुरी, जॉनी लीवर और राहुल देव ने अभिनय किया था। इतने सारे लोकप्रिय कलाकारों के एक साथ आने से फिल्म में भरपूर कॉमेडी और एक्शन देखने को मिला था।