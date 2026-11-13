{"_id":"6af68de458d6acf2750b1470","slug":"sidhu-moosewala-parents-objected-release-of-phantom-song-without-legal-authorisation-2026-11-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सिद्धू मूसेवाला: 'फैंटम' गाने पर हुआ विवाद, माता-पिता ने सागा म्यूजिक को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के गानों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार उनके नए गाने 'फैंटम' की रिलीज को लेकर उनके परिवार ने नाराजगी जाहिर की है। सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता बलकौर सिंह और चरण कौर ने म्यूजिक लेबल सागा म्यूजिक पर बिना अनुमति गाना रिलीज करने का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि उनकी सहमति के बिना गाने को रिलीज किया गया है और इसके खिलाफ वे कानूनी कदम उठाने जा रहे हैं।

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परिवार ने जारी किया बयान

सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने एक बयान जारी कर कहा कि सागा म्यूजिक ने उनकी अनुमति या आधिकारिक मंजूरी के बिना ही गाना 'फैंटम' रिलीज कर दिया है। उन्होंने बताया कि परिवार ने म्यूजिक लेबल से रिलीज रोकने और इस मामले पर बातचीत कर समाधान निकालने की अपील की थी। इसके बावजूद लेबल ने गाना रिलीज कर दिया।



परिवार ने यह भी दावा किया कि सागा म्यूजिक के पास ऐसा कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि उसे उनकी तरफ से गाना रिलीज करने की अनुमति दी गई थी। बयान में उन्होंने कहा, 'सिद्धू मूसेवाला का गाना 'फैंटम' सागा म्यूजिक हमारी अनुमति या मंजूरी के बिना रिलीज कर रहा है। हमने रिलीज रोकने और किसी समाधान पर चर्चा करने का अनुरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद सागा म्यूजिक ने हमारी ओर से किसी वैध दस्तावेज के बिना गाना रिलीज कर दिया। सिद्धू मूसेवाला की विरासत और अधिकारों की रक्षा के लिए हम उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।'

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