Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Sidhu Moosewala Parents Objected Release Of Phantom Song Without Legal Authorisation

सिद्धू मूसेवाला: 'फैंटम' गाने पर हुआ विवाद, माता-पिता ने सागा म्यूजिक को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

Fri, 13 Nov 2026 09:41 AM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Fri, 13 Nov 2026 09:41 AM IST
सार

  • सिद्धू मूसेवाला का गाना 'फैंटम' रिलीज कर दिया है।
  • दिवंगत गायक के माता-पिता ने बयान जारी कर कहा कि सागा म्यूजिक ने अनुमति या आधिकारिक मंजूरी के बिना गाना रिलीज किया है।
  • साथ ही दूसरे सिंगर्स और म्यूजिक लेबल्स से एक खास अपील भी की है।

विज्ञापन
Sidhu Moosewala Parents Objected Release Of Phantom Song Without Legal Authorisation
सिद्धू मूसेवाला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के गानों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार उनके नए गाने 'फैंटम' की रिलीज को लेकर उनके परिवार ने नाराजगी जाहिर की है। सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता बलकौर सिंह और चरण कौर ने म्यूजिक लेबल सागा म्यूजिक पर बिना अनुमति गाना रिलीज करने का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि उनकी सहमति के बिना गाने को रिलीज किया गया है और इसके खिलाफ वे कानूनी कदम उठाने जा रहे हैं।
विज्ञापन
Trending Videos

Sidhu Moosewala Parents Objected Release Of Phantom Song Without Legal Authorisation
सिद्धू मूसेवाला के पिता - फोटो : फाइल
परिवार ने जारी किया बयान
सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने एक बयान जारी कर कहा कि सागा म्यूजिक ने उनकी अनुमति या आधिकारिक मंजूरी के बिना ही गाना 'फैंटम' रिलीज कर दिया है। उन्होंने बताया कि परिवार ने म्यूजिक लेबल से रिलीज रोकने और इस मामले पर बातचीत कर समाधान निकालने की अपील की थी। इसके बावजूद लेबल ने गाना रिलीज कर दिया।

परिवार ने यह भी दावा किया कि सागा म्यूजिक के पास ऐसा कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि उसे उनकी तरफ से गाना रिलीज करने की अनुमति दी गई थी। बयान में उन्होंने कहा, 'सिद्धू मूसेवाला का गाना 'फैंटम' सागा म्यूजिक हमारी अनुमति या मंजूरी के बिना रिलीज कर रहा है। हमने रिलीज रोकने और किसी समाधान पर चर्चा करने का अनुरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद सागा म्यूजिक ने हमारी ओर से किसी वैध दस्तावेज के बिना गाना रिलीज कर दिया। सिद्धू मूसेवाला की विरासत और अधिकारों की रक्षा के लिए हम उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।'
विज्ञापन
विज्ञापन

Sidhu Moosewala Parents Objected Release Of Phantom Song Without Legal Authorisation
अपनी मां के साथ सिद्धू मूसेवाला - फोटो : फाइल
दूसरे सिंगर्स और म्यूजिक लेबल्स से की ये अपील
बलकौर सिंह और चरण कौर ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन दूसरे कलाकारों और म्यूजिक लेबल्स को भी संदेश दिया है, जो सिद्धू मूसेवाला के गानों से जुड़े अधिकार या दस्तावेज होने का दावा करते हैं। उन्होंने ऐसे सभी लोगों से अपील की है कि सिद्धू के किसी भी गाने को लेकर सार्वजनिक घोषणा करने या उसे रिलीज करने से पहले परिवार से संपर्क जरूर करें।

परिवार ने साफ कहा कि सिद्धू मूसेवाला के म्यूजिक और उनके गानों से जुड़े सभी मामलों पर सीधे परिवार से बातचीत की जानी चाहिए। वे अपने बेटे की विरासत और उससे जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed