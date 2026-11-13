{"_id":"6af6bf3115cebd4dba0bd9da","slug":"mukesh-khanna-on-ranbir-kapoor-ramayana-role-actor-says-ram-more-like-a-warrior-2026-11-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण: नितेश तिवारी की फिल्म में क्या रही कमी? मुकेश खन्ना ने बताया क्यों पसंद नहीं आया रणबीर का 'राम' अवतार","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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उन्होंने फिल्म के बजट और भव्यता पर सवाल उठाने के साथ ही रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार पर भी अपनी राय रखी है। मुकेश खन्ना का कहना है कि रामायण जैसी पवित्र गाथा को पर्दे पर उतारते समय उसकी मूल भावना, सच्चाई और भावनाओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। विज्ञापन रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्सुकता है। फिल्म के भव्य सेट, शानदार वीएफएक्स और बड़े बजट को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। वहीं, अब दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने फिल्म को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

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क्या बोले मुकेश खन्ना?

एएनआई से बातचीत में मुकेश खन्ना ने कहा, 'हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद बड़े अभिनेता ने कहा कि पिछले 100 साल में ऐसी फिल्म नहीं बनी। मैं काफी खुश हुआ, लगा कि शायद इतनी अच्छी होगी। लेकिन मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि आपने 1000 करोड़ रुपये कमाए या नहीं। मेरे लिए यह जरूरी है कि आपने सच्चाई का एक अंश भी छिपाया तो नहीं या उसमें झूठ का एक अंश भी जोड़ा तो नहीं। यह कोई आम कहानी नहीं, बल्कि रामायण की कहानी है।



4000 करोड़ के बजट पर उठाए सवाल

मुकेश खन्ना ने आगे कहा, 'रामायण कोई ऐसी उबाऊ कहानी नहीं है, जिसे आज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए 4000 करोड़ रुपये के बजट की जरूरत पड़े। अगर 4000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद कहानी ही पीछे रह जाती है, तो मैं इसे पैसे की बर्बादी कहूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भव्यता की दौड़ में कहानी का सार और उसकी भावनाएं कुर्बान कर दी गई हैं।'

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रणबीर कपूर को लेकर कही ये बात

मुकेश खन्ना ने कहा, 'लोग आपको राम के रूप में नहीं देखते। कम से कम मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। रणबीर कपूर ने अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह किसी हिंदी फिल्म में लड़ाई कर रहे हैं। फिल्म में रावण के सामने राम जीरो स्ट्रॉन्ग लगते हैं। जब आप राम का किरदार निभा रहे हैं, तो आपको राम जैसा दिखना भी चाहिए। आप राम जैसे नहीं दिखते और न ही राम की तरह बोलते हैं। आप एक योद्धा की तरह बोल रहे हैं।'

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अरुण गोविल को बताया असली राम

मुकेश खन्ना ने इस दौरान रामानंद सागर की टीवी सीरीज 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'राम योद्धा नहीं थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी वाणी में एक शांति थी। अरुण गोविल ने इस बात को समझा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए रामायण निभाई थी।'



गौरतलब है कि नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में अरुण गोविल ने राजा दशरथ का किरदार निभाया है। मुकेश खन्ना ने उनके इस किरदार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिल्म में अरुण गोविल को ऐसे सीन दिए गए हैं, जिनमें उन्हें अच्छा अभिनय करने का मौका मिला।