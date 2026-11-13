{"_id":"6af6af1c2602c30fb3077c4c","slug":"tinnu-anand-health-update-veteran-actor-discharged-from-hospital-after-five-fractured-ribs-and-punctured-lung-2026-11-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"टीनू आनंद हेल्थ अपडेट: 81 की उम्र में टूटीं 5 पसलियां, फेफड़े में हुआ था छेद; अब कैसी है अभिनेता की तबीयत?","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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हालांकि, अब अभिनेता की सेहत में सुधार है और वह अस्पताल से घर लौट चुके हैं। लेकिन घर आने के बाद भी उनकी मुश्किलें पूरी तरह कम नहीं हुई हैं। डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल सख्त बेड रेस्ट की सलाह दी है। साथ ही, घर पर ही उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है। विज्ञापन हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्ममेकर टीनू आनंद को लेकर हाल ही में एक चिंताजनक खबर सामने आई थी। अभिनेता को गंभीर चोटों के चलते मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनके सीने की पांच पसलियां टूट गई थीं, जिनमें से एक पसली फेफड़े में भी चुभ गई थी। इसके कारण फेफड़े में छेद हो गया था।

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कैसी है टीनू आनंद की तबीयत?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, 81 की उम्र में टीनू आनंद को चोटों की वजह से काफी तकलीफ हो रही है। उनके लिए रोजमर्रा के काम करना भी आसान नहीं है। बिस्तर से उठने, बैठने और करवट बदलने तक में उन्हें दर्द का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें हालत में सुधार होने तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।



अभिनेता के घर लौटने से परिवार, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन उनकी रिकवरी में अभी वक्त लगेगा। चोटों का असर उनकी बोलने की क्षमता पर भी पड़ा है। ऐसे में फिलहाल उनके लिए अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरे करना भी मुश्किल हो सकता है।

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डबिंग के लिए मेकर्स ने किया संपर्क

रिपोर्ट के अनुसार, टीनू आनंद के कुछ पेंडिंग डबिंग असाइनमेंट हैं। कुछ फिल्मों की डेडलाइन नजदीक होने की वजह से कुछ प्रोड्यूसर्स ने उनसे संपर्क भी किया है। हालांकि, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि अभिनेता ने डबिंग पर लौटने के लिए हामी भरी है या फिर उनकी वापसी की कोई तारीख तय हुई है। फिलहाल उनकी सेहत ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है।



टीनू आनंद ने अपने शुभचिंतकों को भरोसा दिलाया है कि अब वह खतरे से बाहर हैं। हालांकि, पूरी तरह ठीक होने के लिए उन्हें अभी आराम और डॉक्टरों की निगरानी की जरूरत है।

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