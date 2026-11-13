'रामायण' की कौशल्या को किसने दिए ताने: 'बीफ खाने वाले की मां बनी हो', इंदिरा कृष्णन ने सुनाया किस्सा

रणबीर ने किया ट्रोर्ल्स का सामना

अपनी बातचीत में आगे इंदिरा ने कहा, ‘रणबीर को बुरी तरह ट्रोल किया गया। लेकिन उस आदमी ने एक शब्द भी नहीं बोला और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। वह सीधे सेट पर आए और अपना 200 प्रतिशत दिया। मुझे लगता है कि इनमें से कुछ ट्रोलर्स को पैसे दिए गए थे। कुछ लोगों को लगा था कि रामायण सफल नहीं होगी।’

ट्रोल करने के पहले फिल्म को समझना चाहिए

अभिनेत्री इंदिरा कृष्णन ने कहा, ‘ट्रोलिंग करने से पहले, यह समझना जरूरी है कि हमने इस फिल्म के जरिए भारतीय सिनेमा को ग्लोबर स्टेज पर लाने का प्रयास किया। धुरंधर को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन वह एक बड़ी सफलता साबित हुई। लेकिन मैं रामायण की तुलना किसी और फिल्म से नहीं करना चाहूंगी। यह बेमिसाल और शानदार है। हमें बेहद खुशी है कि हमने दुनियाभर के दर्शकों के लिए ऐसी फिल्म बनाई।’