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62 साल की डासिंग दादी ने अपने डांस से इंटरनेट पर मचाया तहलका, देखकर दिलजीत दोसांझ और इम्तियाज अली भी हुए मुरीद

Swati Singh
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: स्वाति सिंह
Updated Fri, 19 Feb 2021 07:15 PM IST
डासिंग दादी
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डासिंग दादी - फोटो : Instagram
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक डासिंग दादी की वीडियो वायरल हो रहा है। 62 साल की उम्र की रवि बाला नाम की दादी के डासिंग वीडियो ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है। हाल ही में इन दादी ने जो वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम पर 1 लाख से अधिक साझा किया है. जिसके बाद उनके प्रशंसक उनके डासिंग मूव्स की जमकर तारीफ कर रहे है। वहीं दिलजीत दोसांझ और इम्तियाज अली जैसी मशहूर हस्तियों ने दादी के किलर डांस मूव्स को देखकर उनके कायल हो गए है।
 
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डासिंग दादी
डासिंग दादी - फोटो : Instagram
डासिंग दादी
डासिंग दादी - फोटो : Instagram
डासिंग दादी
डासिंग दादी - फोटो : Instagram
डासिंग दादी
डासिंग दादी - फोटो : Instagram
डासिंग दादी
डासिंग दादी - फोटो : Instagram
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