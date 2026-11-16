अक्षय कुमार: कूडो टूर्नामेंट में भूमि के साथ पहुंचे एक्टर, पोस्ट शेयर कर लिखा- पीढ़ी को आगे बढ़ते देखना अद्भुत

अभिनेता अक्षय कुमार को फिल्मी दुनिया में अभिनय के अलावा उनके अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में गुजरात में अंतराष्ट्रीय कूडो टूर्नामेंट में का आयोजन हुआ। इसमें अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस समारोह की तस्वीरें एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर कीं।

क्या था अक्षय कुमार का पोस्ट?

सोमवार को अक्षय ने इंस्टाग्राम पर टूर्नामेंट की बच्चों के साथ कई तस्वीरें साझा कीं। एक्टर ने पोस्ट में लिखा, ‘ऊर्जा, प्रतिभा और कुछ प्रेरणादायक पलों से भरा एक दिन, 18वें अक्षय कुमार अंतर्राष्ट्रीय कुडो टूर्नामेंट में देशभर के युवा चैंपियन एक साथ आए और उन्होंने खेल के प्रति अपने कौशल, दृढ़ संकल्प और जुनून का प्रदर्शन किया। मार्शल आर्ट्स की भावना और इन युवा खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए गुजरात के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी और भूमि पेडनेकर का हमारे साथ शामिल होना अत्यंत सुखद रहा। शानदार प्रदर्शनों से लेकर विजेताओं का जश्न मनाने तक, मार्शल आर्टिस्टों की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ते देखना अद्भुत था।'