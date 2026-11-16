तमन्ना भाटिया: जुहू चौपाटी पर छठ पर्व में शामिल हुईं अभिनेत्री, श्रद्धालुओं के साथ मिलकर की पूजा, क्या बोली

बिहार जाकर देखना चाहती थीं छठ पूजा

इसके अलावा तमन्ना ने बताया कि वे बिहार जाकर इस त्योहार को देखना चाहती थीं। तमन्ना ने कहा, 'मैं अपने शहर मुंबई में इतने सारे लोगों के साथ छठ पूजा मनाकर बहुत खुश हूं। मुझे बहुत प्यार मिला है। इस महापर्व का महत्व हमेशा मेरे साथ रहेगा'। आगे कहा, 'जब मैं प्रमोशन के दौरान पटना गई और गंगा आरती में शामिल हुई, तो मैं कम से कम एक बार वहां छठ पूजा देखने के लिए वापस जाना चाहती थी। मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन फिर मुझे यहां (मुंबई में) बुलाया गया। मैं बेहद खुश हूं'।

