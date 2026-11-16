{"_id":"6afa82b19e3c3437310a696f","slug":"diljit-dosanjh-indore-concert-singer-with-little-fans-on-stage-video-viral-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिलजीत दोसांझ: नन्हे फैन को स्टेज पर बुलाकर लगाया गले, इंदौर कॉन्सर्ट से वायरल हुआ वीडियो","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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कभी वह फैंस के साथ मस्ती करते नजर आते हैं, तो कभी उनकी छोटी-छोटी खुशियों को खास बना देते हैं। अब दिलजीत का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बार उन्होंने अपने इंदौर कॉन्सर्ट में मौजूद कुछ नन्हे फैंस को भी खास महसूस कराया। सिंगर ने बच्चों को स्टेज पर बुलाया, उनसे मिले और गले लगाया। विज्ञापन सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ अपनी शानदार आवाज के साथ-साथ अपने मिलनसार अंदाज और फैंस के प्रति प्यार के लिए भी जाने जाते हैं। वह अक्सर अपने कॉन्सर्ट में कुछ ऐसा कर जाते हैं, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है।

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वायरल हुए दिलजीत दोसांझ के वीडियो

सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में सिंगर एक नन्हें फैन को स्टेज पर बुलाते हैं। वह नन्हा फैन उन्हें एक कपड़ा देता है, जिस पर पंजाबी में कुछ लिखा होता है। इसके बाद कुछ देर तक सिंगर उसे लेकर ही परफॉर्म करते हैं।



दिलजीत ने लगाया नन्ही फैन को गले

इसके बाद एक नन्ही सी फैन भी स्टेज पर आती है और सिंगर से गले मिलती है। इतना ही नहीं, वह बच्ची दिलजीत को आशीर्वाद भी देती है। इंदौर कॉन्सर्ट के ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं।

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