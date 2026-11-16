सोनी राजदान: गर्भ में थीं आलिया भट्ट, मां ने एक दिन में पी थीं 100 सिगरेट; अभिनेत्री ने खुद सुनाया किस्सा

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ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि काम के प्रति यह लगन उन्हें अपनी मां और अभिनेत्री सोनी राजदान से विरासत में मिली है। सोनी ने भी अपनी दोनों प्रेग्नेंसी के दौरान शूटिंग जारी रखी थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने आलिया के जन्म से पहले का एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। विज्ञापन बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी की जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने काम को भी पूरी शिद्दत से निभाया है। इस लिस्ट में आलिया भट्ट का नाम भी शामिल है। उन्होंने प्रेग्नेंसी के दौरान भी काम जारी रखा था और अपनी हॉलीवुड फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' की शूटिंग भी की थी।

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प्रेग्नेंसी में 'गुमराह' की शूटिंग कर रही थीं सोनी

सोनी राजदान ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब आलिया भट्ट गर्भ में थीं, तब वह फिल्म 'गुमराह' की शूटिंग कर रही थीं। इस दौरान उन्हें एक स्मोकिंग सीन करना था। अभिनेत्री ने बताया कि उस एक सीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने एक दिन में करीब 100 सिगरेट पी ली थीं। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त उन्हें पता ही नहीं था कि वह प्रेग्नेंट हैं।



सोनी ने कहा, 'मैं उस स्मोकिंग सीन की शूटिंग कर रही थी और मैंने एक दिन में करीब 100 सिगरेट पी होंगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आलिया मेरे पेट में है। मैं स्मोकर नहीं हूं, लेकिन उसके बाद मुझे सिगरेट पीने की क्रेविंग होने लगी थी। मैंने आलिया के साथ प्रेग्नेंट रहते हुए वह मशहूर फांसी वाला सीन भी किया था।'



अभिनेत्री ने आगे बताया कि इसके बाद शूटिंग में एक लंबा ब्रेक आया। करीब पांच महीने बाद जब वह दोबारा सेट पर लौटीं तो उनके कपड़े फिट नहीं हो रहे थे। तब तक उनका बेबी बंप नजर आने लगा था। ऐसे में उनके कॉस्ट्यूम में बदलाव करना पड़ा था।

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'बुनियाद' की शूटिंग के दौरान भी थीं प्रेग्नेंट

सोनी राजदान ने अपनी पहली प्रेग्नेंसी का किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि साल 1986 में टीवी शो 'बुनियाद' की शूटिंग के दौरान वह पहली बार प्रेग्नेंट हुई थीं। उस समय शो के निर्माता सिप्पी परिवार ने उनका काफी ख्याल रखा था। अभिनेत्री ने बताया कि उस दौर में लोखंडवाला आज की तरह विकसित इलाका नहीं था। सुबह छह बजे टैक्सी मिलना भी काफी मुश्किल होता था।



सोनी और महेश भट्ट की शादी को उस वक्त ज्यादा समय नहीं हुआ था और उनके पास अपनी कार भी नहीं थी। ऐसे में प्रोडक्शन टीम ने उनके आने-जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम किया था, ताकि उन्हें सुबह-सुबह परेशान न होना पड़े। इतना ही नहीं, सेट पर उन्हें सबसे अच्छा कमरा दिया गया था और शूटिंग के दौरान उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाता था।

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