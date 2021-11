विवाद: अब ‘सूर्यवंशी’ से परेशान हुआ पाकिस्तान, राष्ट्रपति अल्वी बोले- इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देगी फिल्म

इसके अलावा आए दिन विवादों में बनीं रहने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस मेहविश हयात भी इस मामले पर अपनी राय देने आगे आईं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस फिल्म के विषय और मुस्लिम किरदार को लेकर परेशानी है। हयात ने तो यह तक कह दिया कि इस्लामोफोबिया का असर सिर्फ सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हो रहा है। मेहविश ने अपनी पोस्ट में लिखा- सूर्यवंशी बॉलीवुड की वह लेटेस्ट फिल्म है, जो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रही है। ये ट्रेंड हॉलीवुड से शुरू हुआ था। अगर हम मुस्लिम किरदार पॉजिटिव नहीं दिखा सकते तो कम से कम उनके साथ इंसाफ तो कर ही सकते हैं।



“Sooryavanshi”is the latest film in Bollywood promoting islamophobia. The tide is turning in Hollywood & I hope that across the border they will also follow suit. As I’ve said, if not positive depictions,at least be fair in the way that you show Muslims. Build bridges not hatred! pic.twitter.com/DA7MUuVpKo