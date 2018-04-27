जिस एक्ट्रेस की पहली ही फिल्म ने 102 अवॉर्ड्स जीतकर रिकॉर्ड बनाया, आज उसी हीरोइन के सितारे गर्दिश में हैं। बॉलीवुड में पहली ही फिल्म से धूम मचाने वाली अमीषा पटेल अब बिना वजह सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दी जाती हैं। ताजा मामला उनकी जींस से जुड़ा है।
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