सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए होगा रिव्यू

समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 'कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने मुंबई पुलिस से संपर्क करके कथित धमकियों के बीच अतिरिक्त सुरक्षा मांगी है। पुलिस का प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट को रिव्यू कर रहा है और धमकियों की विश्वसनीयता और गंभीरता का आकलन कर रहा है'। मुंबई पुलिस कुछ फिल्मी हस्तियों के लिए X-कैटेगरी की सुरक्षा पर विचार कर रही है, जिसमें आमतौर पर दो हथियारबंद सुरक्षाकर्मी होते हैं। हालांकि, आखिरी फैसला केस-बाय-केस खतरे के आकलन पर निर्भर करेगा। अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, हालांकि यह रिव्यू हाल की सुरक्षा चिंताओं के बाद किया गया है, जिसमें टाइगर श्रॉफ के घर के पास गोलीबारी की घटना भी शामिल है।



Several Bollywood celebrities have approached Mumbai Police seeking enhanced protection amid alleged threats, and the police’s Protection Department is reviewing the requests and assessing the credibility and seriousness of the threats. Mumbai Police is considering X-category security for some film personalities, which typically involves two armed security personnel, but the final decision will depend on a case-by-case threat assessment. No official order has been issued yet, though the review follows recent security concerns, including a firing incident near Tiger Shroff’s residence: Mumbai Police — IANS (@ians_india) November 19, 2026