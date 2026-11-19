सिक्योरिटी को लेकर चिंता में सितारे: टाइगर गोलीबारी मामले के बाद सेलेब्स सतर्क, मुंबई पुलिस से मांगी सुरक्षा
- Bollywood Celebrities Security Concerns: टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले के बाद फिल्मी सितारे अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं।
- कई फिल्मी सितारों को कथित तौर पर धमकियां भी मिल चुकी हैं। इसके बाद सेलेब्स अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुंबई पुलिस के पास पहुंच रहे हैं।
- पुलिस का सुरक्षा विभाग सितारों के आवेदनों का फिलहाल रिव्यू कर रहा है।
विस्तार
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्तूबर 2026 को मुंबई के जुहू में गोलीबारी की गई। इस हादसे में अभिनेता बाल-बाल बचे। गोलीबारी की इस घटना की जांच में सामने आया की हमलावर कई अन्य फिल्मी सितारों को भी निशाना बना रहे थे। वहीं, कुछ सेलेब्स को बाद में भी कथित तौर पर धमकियां मिली हैं। इस बीच सितारे अपनी सुरक्षा को लेकर चौकन्ने हो गए हैं।
मुंबई पुलिस ने क्या कहा?
टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना और फिर मिली कथित धमकियों के बीच कई सेलेब्स मुंबई पुलिस से संपर्क कर रहे हैं और ज्यादा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पुलिस का सुरक्षा विभाग फिलहाल इस सिलसिले में मिल रही रिक्वेस्ट का रिव्यू कर रहा है। मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई आधिकारिक ऑर्डर जारी नहीं किया गया है।
सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए होगा रिव्यू
समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 'कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने मुंबई पुलिस से संपर्क करके कथित धमकियों के बीच अतिरिक्त सुरक्षा मांगी है। पुलिस का प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट को रिव्यू कर रहा है और धमकियों की विश्वसनीयता और गंभीरता का आकलन कर रहा है'। मुंबई पुलिस कुछ फिल्मी हस्तियों के लिए X-कैटेगरी की सुरक्षा पर विचार कर रही है, जिसमें आमतौर पर दो हथियारबंद सुरक्षाकर्मी होते हैं। हालांकि, आखिरी फैसला केस-बाय-केस खतरे के आकलन पर निर्भर करेगा। अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, हालांकि यह रिव्यू हाल की सुरक्षा चिंताओं के बाद किया गया है, जिसमें टाइगर श्रॉफ के घर के पास गोलीबारी की घटना भी शामिल है।
Several Bollywood celebrities have approached Mumbai Police seeking enhanced protection amid alleged threats, and the police’s Protection Department is reviewing the requests and assessing the credibility and seriousness of the threats. Mumbai Police is considering X-category security for some film personalities, which typically involves two armed security personnel, but the final decision will depend on a case-by-case threat assessment. No official order has been issued yet, though the review follows recent security concerns, including a firing incident near Tiger Shroff’s residence: Mumbai Police— IANS (@ians_india) November 19, 2026