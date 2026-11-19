शाहरुख खान का एक और कमाल: वैराइटी की 100 सर्वश्रेष्ठ सितारों की ग्लोबल लिस्ट में बनाई जगह, नंबर वन पर कौन?
- Variety 100 Greatest Stars of All Time: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने 100 सर्वश्रेष्ठ सितारों की लिस्ट में जगह बनाई है।
- इस लिस्ट में शामिल होने वाले किंग खान इकलौते भारतीय एक्टर हैं।
- ऑलटाइम ग्रेटेस्ट मूवी स्टार्स की इस सूची में टॉप 5 पर कौन हैं? जानिए
विस्तार
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को हिंदी सिनेमा में 'बादशाह' कहा जाता है। शानदार अदाकारी के लिए उन्हें कई बड़े सम्मान और उपाधि मिल चुकी हैं। एक्टर ने एक और कमाल किया है। वे ऑल टाइम 100 ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में जगह बनाने वाले वे इकलौते भारतीय एक्टर हैं।
दुनियाभर के 100 सर्वश्रेष्ठ सितारों में शामिल SRK
शाहरुख खान की अदाकारी का कमाल है कि फैंस ने उन्हें 'किंग' नाम दिया है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा हर साल ईद और 02 नवंबर को एक्टर के घर के बाहर लगने वाले प्रशंसकों के जमावड़े से लगाया जा सकता है। सुपरस्टार की लोकप्रियता देश ही नहीं, विदेशों तक है। तभी तो दुनियाभर के नामी फिल्मी कलाकारों के साथ उन्होंने 100 सर्वश्रेष्ठ सितारों की लिस्ट में जगह बना ली है।
किस नंबर पर बनाई जगह?
ऑल टाइम 100 ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स की यह लिस्ट वैराइटी ने जारी की है। इस लिस्ट में शाहरुख खान ने मर्लिन मुनरो, चार्ली चैपलिन, जैक निकोलसन, कैथरीन हेपबर्न और टॉम क्रूज जैसे दिग्गजों के साथ जगह बनाई है। शाहरुख खान को सूची में 92वां स्थान मिला है। टॉप 5 में मर्लिन मुनरो पहले नंबर पर हैं। उनके बाद हम्फ्री बोगार्ट दूसरे नंबर पर, चार्ली चैपलिन तीसरे, जैक निकोलसन चौथे और कैथरीन हेपबर्न पांचवें नंबर पर हैं।
शाहरुख खान का वर्क फ्रंट
अभिनेता शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी आगामी फिल्म का नाम 'किंग' है। यह 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके जरिए शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। इसमें दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और अभय वर्मा भी अहम भूमिकाओं में हैं।
वैराइटी की लिस्ट में शामिल 100 सर्वश्रेष्ठ सितारों की सूची आप यहां सकते हैं:
Variety ranks the 100 Greatest Movie Stars of All Time: 1) Marilyn Monroe 2) Humphrey Bogart 3) Charlie Chaplin 4) Jack Nicholson 5) Katharine Hepburn 6) Sidney Poitier 7) Marlon Brando 8) Tom Cruise 9) Toshiro Mifune 10) Barbra Streisand 11) Clint Eastwood 12) Cary Grant 13) Julia Roberts 14) James Dean 15) Clark Gable 16) Bette Davis 17) Tom Hanks 18) Ingrid Bergman 19) John Wayne 20) Denzel Washington 21) Robert Redford 22) Greta Garbo 23) Sean Connery 24) Elizabeth Taylor 25) Harrison Ford 26) Audrey Hepburn 27) Meryl Streep 28) James Stewart 29) Brad Pitt 30) Grace Kelly 31) Paul Newman 32) Al Pacino 33) Judy Garland 34) Spencer Tracy 35) Vivien Leigh 36) James Cagney 37) Catherine Deneuve 38) Leonardo DiCaprio 39) Rudolph Valentino 40) Jane Fonda 41) Fred Astaire and Ginger Rogers 42) Dustin Hoffman 43) Marlene Dietrich 44) Julie Andrews 45) Steve McQueen 46) Robin Williams 47) Shirley Temple 48) Warren Beatty 49) Marcello Mastroianni 50) Diane Keaton 51) Kirk Douglas 52) Joan Crawford 53) Bruce Lee 54) Robert De Niro 55) The Marx Brothers 56) John Travolta 57) Jodie Foster 58) Gene Kelly 59) Arnold Schwarzenegger 60) Sophia Loren 61) Elvis Presley 62) Orson Welles 63) Faye Dunaway 64) Russell Crowe 65) Michael Caine 66) Will Smith 67) Robert Mitchum 68) Daniel Day-Lewis 69) Dorothy Dandridge 70) Jack Lemmon 71) Matt Damon 72) Nicole Kidman 73) Barbara Stanwyck 74) Robert Downey Jr. 75) Pam Grier 76) Burt Lancaster 77) Ryan Gosling 78) Gregory Peck 79) Divine 80) Sean Penn 81) Liv Ullmann 82) Morgan Freeman 83) Robert Pattinson 84) Kate Winslet 85) Burt Reynolds 86) Timothée Chalamet 87) Whoopi Goldberg 88) Lillian Gish 89) Nicolas Cage 90) Lauren Bacall 91) Kristen Stewart 92) Shah Rukh Khan 93) Joaquin Phoenix 94) Emma Stone 95) Philip Seymour Hoffman 96) Eddie Murphy 97) Alain Delon 98) Zendaya 99) Sylvester Stallone 100) Henry Fonda 🔗 https://t.co/9hdNllzhrY— Film Updates (@FilmUpdates) November 18, 2026