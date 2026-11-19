अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बड़ी उपलब्धी हासिल हुई है। उन्हें ‘टाइम 100 नेक्ट इंडिया’ के कवर पेज पर जगह मिली है। आर्यन को ‘बेड्स ऑफ बॉलीवुड’ में शानदार निर्देशन के लिए यह स्थान मिला है। वही आर्यन के पिता और अभिनेता शाहरुख खान ऑल टाइम 100 ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल किया गया है।

विज्ञापन

आर्यन को क्यों मिला कवर पेज?

‘टाइम 100 नेक्ट इंडिया’ ऐसी हस्तियों को चुनता है, जिन्होंने एक किसी नए दृष्टिकोण को समाज तक पहुंचाया हो। आर्यन खान की की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से फिल्म निर्माण के नए पहलू को युवा दर्शकों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बनाया। सीरीज का निर्देशन आर्यन खान ने किया था।