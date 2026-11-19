साझा कीं मुलाकात की तस्वीरें

पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने इसके साथ लिखा है, 'प्रेम से बोलिए बाबा बागेश्वर धाम सरकार की जय'। बता दें कि पवन सिंह जब पहुंचे तो खुद राजा भैया उन्हें स्टेज पर लेकर गए। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री से पवन सिंह का परिचय कराते हुए कहा कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे हैं।