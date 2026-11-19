बेबी मालती ने सुनाया गायत्री मंत्र

प्रियंका चोपड़ा ने तस्वीरों के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें देखा जा सकता है कि उनकी बेटी मालती अपनी मां की गोद में बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करती दिख रही हैं। इससे पहले प्रियंका ने बेटी को भगवती मंत्र कंटस्थ कराया था। वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। नेटिजंस मालती की आवाज की तारीफ कर रहे हैं और कर रहे हैं कि उनकी आवाज पॉपस्टार वाली है।