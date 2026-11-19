काम पर कब वापसी करेंगे एक्टर?

बीते दिनों एक्टर ने एक वीडियो में बताया था कि वह कैमरे के सामने कब वापसी करेंगे। शरद ने कहा, 'मैं अपने फैंस को शुक्रिया कहना चाहता हूं। भगवान आप लोगों को बहुत खुश रखें। बस इतना ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं जनवरी से रॉकस्टार की तरह काम करना शुरू कर दूंगा और वैसा ही बनूंगा। आप सभी का आभार'।

सोनू सूद और सलमान खान ने की मदद

हाल ही में शरद कपूर का एक वीडियो भी सामने आया था जब अभिनेता सोनू सूद उनसे मिलने पहुंचे थे। खबरों के अनुसार, सोनू ने उनसे मुलाकात कर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर चर्चा की है जिससे शरद काम पर वापस लौट सकेंगे। इसके साथ ही सोनू ने शरद को मेडिकल हेल्प देने का भी वादा किया। उन्होंने बताया कि शरद की इच्छा सम्मान के साथ काम करने की है।'