3 years of Phulwama Attack: पुलवामा में शहीद हुए जवानों को अक्षय कुमार ने दी श्रद्धांजलि, कही दिल छूने वाली बात

अक्षय ने दी श्रद्धांजलि

अभिनेता ने आज के दिन भारतीय सैनिकों की शहादत को याद किया है। अक्षय ने ट्विटर पर लिखा, "पुलवामा में आज के दिन अपनी जान गंवाने वाले हमारे सभी बहादुर सैनिकों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम उनके और उनके परिवारों के सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे।"

My heartfelt tribute to all our brave soldiers who lost their lives on this day in Pulwama. We will always remain indebted to them and their families for their supreme sacrifice 🙏🏻 #PulwamaAttack