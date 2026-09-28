मुश्ताक खान: निधन से पहले मस्जिद के नाम वक्फ की अपनी जमीन, धार्मिक विश्वास को लेकर परिवार ने कही ये बात

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विज्ञापन बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मुश्ताक खान का 24 सितंबर 2026 को निधन हो गया। अपने निधन से पहले अभिनेता ने एक ऐसा कदम उठाया था, जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपनी जमीन मस्जिद के नाम वक्फ (दान) कर दी थी।

मुश्ताक ने मस्जिद के नाम वक्फ की जमीन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता ने पूरे होशोहवास में एक वसीयत तैयार की। उसमें उन्होंने अपनी जमीन को परिवार को देने के बजाए मस्जिद के लिए वक्फ करने की इच्छा जताई। मुश्ताक खान के परिवार वालों और स्थानीय लोगों का कहना है कि अभिनेता धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे।

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किस बीमारी से पीड़ित थे मुश्ताक खान?

बता दें कि अभिनेता मुश्ताक खान लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी। वह कैंसर की आखिरी स्टेज में थे। मुश्ताक खान का मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली थी।

बचपन से था अभिनय का शौक मुश्ताक खान का जन्म 31 दिसम्बर 1959 को मध्य प्रदेश के बालाघाट में हुआ था।

उन्होंने कम उम्र से ही लोगों का मनोरंजन करना शुरू कर दिया।

बचपन में उन्होंने रामलीला में काम किया। कॉलेज मे भी उन्होंने नाटकों में काम किया।

इनके काम से खुश होकर इन्हें आर्ट्स एंड कल्चर प्रोग्राम का सेक्रेटरी बना दिया गया।