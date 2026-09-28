पंकज त्रिपाठी: 'जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत प्यार साथी'; जन्मदिन पर पत्नी मृदुला ने दी एक्टर को बधाई

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से चली करियर की गाड़ी

2004 में वे मुंबई आ गए। पंकज त्रिपाठी के मुताबिक साल 2004 से 2010 के बीच उन्होंने काम तो किया मगर पैसा नहीं कमाया। पंकज त्रिपाठी के मुताबिक उस दौर में उनकी पत्नी मृदुला उनके घर का पूरा खर्च उठाती थीं। वह स्कूल में पढ़ाती थीं। वही परिवार को संभालती थीं। अभिनेता का कहना है कि अगर उनकी पत्नी ना होतीं तो उनका कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं हो पाता। लंबा संघर्ष करने और छोटी-छोटी भूमिकाओं के बाद पंकज त्रिपाठी ने साल 2012 में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में सुल्तान के रूप में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।