Aryan Khan Bail Rejected: कोर्ट के फैसले को सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया सही, कहा- देश में धन-बल नहीं हमारा कानून सर्वोच्च

वहीं, कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कई फैंस नाराज भी नजर आए। अदालत के फैसले का विरोध करते हुए एक यूजर ने लिखा आर्यन खान की जमानत अर्जी बार-बार क्यों खारिज हो रही है?? वह निर्दोष है। उसने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी उसे परेशानी हो रही है। कृपया आर्यन खान को बेकार के मामले में न फंसाएं।



I am done with this.

Why are Aryan Khan's bail getting rejected again and again?? He is innocent .He didn't do anything but still he has to trouble . Please don't implicate Aryan Khan in a useless case. #AryankhanDrugsCase