हैवान एक्स रिव्यू: 'ओप्पम' की कॉपी या धांसू थ्रिलर? अक्षय कुमार-सैफ की फिल्म देखकर क्या बोले दर्शक?

दर्शकों को कैसी लगी फिल्म?

फिल्म 'हैवान' का पहला शो देखने के बाद दर्शकों की सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, वह मिलीजुली है। कुछ दर्शकों का कहना है कि यह फिल्म उन्हें पूरी तरह से 'ओप्पम' की कॉपी लगी है। वहीं, कुछ ने इसे मूल फिल्म से एक कदम आगे एक शानदार थ्रिलर फिल्म बताया है।

फर्स्ट हाफ देखने के बाद एक दर्शक ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, 'ईमानदारी से कहा जाए तो 'हैवान' काफी हद तक 'ओप्पम' जैसी ही लगती है। कई सीन और कहानी के मोड़ लगभग ओरिजिनल फिल्म जैसे ही हैं और उन्हें नयापन देने की कोई खास कोशिश नहीं की गई है। अक्षय के किरदार में बहुत दम था, लेकिन अब तक ऐसा लगता है कि उसे ठीक से लिखा नहीं गया है। उम्मीद है कि फिल्म का दूसरा हाफ बेहतर होगा और अच्छा अनुभव देगा'।



#HaiwaanReview ... 1st half done.🚨



Honestly, #Haiwaan feels way too similar to #Oppam. A lot of the scenes and story beats seem to follow the original almost exactly, with barely any effort to make them feel fresh.



Akshay’s character had so much potential, but so far it feels… https://t.co/avGDn1M67Q — A R E S (@aresthethird2) September 11, 2026