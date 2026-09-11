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हैवान एक्स रिव्यू: 'ओप्पम' की कॉपी या धांसू थ्रिलर? अक्षय कुमार-सैफ की फिल्म देखकर क्या बोले दर्शक?

Fri, 11 Sep 2026 11:55 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Fri, 11 Sep 2026 11:55 AM IST
सार

Haiwaan Movie X Review: फिल्म 'हैवान' आज 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का पहले दिन पहला शो देखने के बाद दर्शकों ने कैसा रिएक्शन दिया है?

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Haiwaan movie X Review: Netizens Reaction On Saif Ali Khan Akshay Kumar and Priyadarshan Movie
हैवान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म 'हैवान' आखिर आज शुक्रवार को रिलीज हो गई है। इसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म साल 2016 में आई मलयालम भाषा की फिल्म 'ओप्पम' का रीमेक है। इसका निर्देशन भी प्रियदर्शन ने किया था और हिंदी फिल्म के निर्देशन की कमान भी उन्होंने ही संभाली है। 'हैवान' को लेकर सोशल मीडिया पर नेटिजंस प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

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Haiwaan movie X Review: Netizens Reaction On Saif Ali Khan Akshay Kumar and Priyadarshan Movie
हैवान - फोटो : सोशल मीडिया

दर्शकों को कैसी लगी फिल्म?
फिल्म 'हैवान' का पहला शो देखने के बाद दर्शकों की सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, वह मिलीजुली है। कुछ दर्शकों का कहना है कि यह फिल्म उन्हें पूरी तरह से 'ओप्पम' की कॉपी लगी है। वहीं, कुछ ने इसे मूल फिल्म से एक कदम आगे एक शानदार थ्रिलर फिल्म बताया है।
फर्स्ट हाफ देखने के बाद एक दर्शक ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, 'ईमानदारी से कहा जाए तो 'हैवान' काफी हद तक 'ओप्पम' जैसी ही लगती है। कई सीन और कहानी के मोड़ लगभग ओरिजिनल फिल्म जैसे ही हैं और उन्हें नयापन देने की कोई खास कोशिश नहीं की गई है। अक्षय के किरदार में बहुत दम था, लेकिन अब तक ऐसा लगता है कि उसे ठीक से लिखा नहीं गया है। उम्मीद है कि फिल्म का दूसरा हाफ बेहतर होगा और अच्छा अनुभव देगा'।
 

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अक्षय कुमार खलनायक बन छाए
यह फिल्म वर्ल्डवाइड रिलीज हुई है। 'हैवान' देखने के बाद एक दर्शक ने ऑस्ट्रेलिया से प्रतिक्रिया देते हुए इसे रिवेंज थ्रिलर फिल्म कहा है। यूजर ने एक्स अकाउंट पर लिखा है, 'यह ओरिजनल रिवेंज थ्रिलर फिल्म है। खलनायकों के अभिनय का स्तर अक्षय कुमार ने बढ़ा दिया है। मोहनलाल का कैमियो शानदार है। सैफ की एक्टिंग भी बढ़िया है। यह फिल्म ओप्पम से काफी अलग और बेहतर है'।
 

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दर्शकों ने कहा- 'मजा आ गया'
फिल्म देखने के बाद थिएटर्स से निकले दर्शकों ने इसे शानदार फिल्म बताया है। सस्पेंस से लेकर एक्टिंग और डायलॉग तक, हर चीज अच्छी लगी है। इसे दर्शकों ने पैसा वसूल फिल्म बताया है।
 

क्या दर्शकों में नहीं पहुंचे दर्शक?
कुछ दर्शकों ने सिनेमाघरों में भीड़ नहीं होने का संकेत भी दिया है। एक यूजर ने लिखा है, 'हैवान का पहला शो देखने बैठा हूं। अकेला हूं। उम्मीद है कि यह अच्छी फिल्म होगी'।



कुछ दर्शकों ने मोहनलाल की उपस्थिति को फिल्म का सबसे शानदार पल बताया है।
 



एक दर्शक ने इस फिल्म को औसत बताया है।
 

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