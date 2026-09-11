डीसी: प्रोड्यूसर ने लोकेश-अनिरुद्ध के साथ निर्देशक को तोहफे में दी लग्जरी कार , फैंस ने पूछा- वामिका का क्या?



क्या दिया फैंस ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन

निर्माता कलानिधि मारन द्वारा वामिका गब्बी को गिफ्ट न देने से फैंस काफी नाराज दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने रिएक्शन दिए। एक यूजर ने लिखा, 'वामीका को कार नहीं मिली? क्या आप सच में ऐसा सोच रहे हैं?'

दूसरे यूजर ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए पोस्ट किया, 'एक दिलचस्प सवाल - फिल्म की सफलता के बाद कार गिफ्ट करना दक्षिण में एक चलन है, तो ये लोग गिफ्ट में मिलने वाली इतनी सारी कारों का क्या करते हैं? वैसे, यह देखकर बहुत निराशा हुई कि वामिका गब्बी को कार नहीं मिली | वह फिल्म की जान थीं।'



फिल्म ‘डीसी’ की कास्ट

‘डीसी’ में लोकेश कनगराज, संजना कृष्णमूर्ति और वामिका गब्बी मुख्य किरदारों में थे। फिल्म का निर्देशन अरुण माथेस्वरन ने किया था। वहीं फिल्म का निर्माण सन पिक्चर्स के बैनर तले हुआ था। यह एक्शन ड्रामा फिल्म थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपये था।