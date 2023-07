अनुपम खेर कई प्रोजेक्ट्स पर इन दिनों काम कर रहे हैं। शुक्रवार को अभिनेता अपनी नई फिल्म का एलान किया। अनुपम खेर इस बार गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। उन्होंने फिल्म से अपना एक लुक भी शेयर किया है। फैंस अभिनेता के इस लुक को देखकर काफी उत्साहित हो गए हैं।





Delighted to portray #Gurudev #RabindranathTagore in my 538th project. Will reveal the details in due course. ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुदेव को पर्दे पर साकार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है! जल्द ही इस फ़िल्म की अधिक जानकारी आपके साथ संझा करूँगा! 🙌🙏🫶 pic.twitter.com/qnLqduSPq3