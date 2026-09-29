धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी: बच्चे ने माही से क्या पूछा, जो बनी बायोपिक; अक्षय को छोड़ कैसे सुशांत को मिला था रोल?

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M.S. Dhoni The Untold Story: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ साल 2016 में रिलीज हुई थी। जानें फिल्म से जुड़े दिलचस्प और अनसुने किस्से।

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एक बच्चे के सवाल ने बदल दी फिल्म बनाने की सोच

एमएस धोनी की जिंदगी पर फिल्म बनाने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा भी है। बताया जाता है कि एक बार धोनी एयरपोर्ट पर थे, तभी एक बच्चा उनके पास आया और उनसे मोटिवेशन को लेकर एक सवाल पूछा। धोनी ने बच्चे को टालने के बजाय उसके साथ बैठकर करीब 5 मिनट तक बातचीत की और उसके सवाल का जवाब दिया। विज्ञापन



धोनी के मैनेजर अरुण पांडे ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने बच्चे के साथ इतना समय क्यों बिताया, तो धोनी ने बताया कि उनका जवाब उस बच्चे के लिए काफी मायने रखता है। उन्हें लगा कि अगर उनकी बात से उस बच्चे को मोटिवेशन मिल सकता है, तो यह समय देना जरूरी था। विज्ञापन विज्ञापन



इस घटना का अरुण पांडे पर भी गहरा असर हुआ। इसके बाद उन्होंने धोनी से कहा कि उनकी कहानी में ऐसी ताकत है, जो उस बच्चे की तरह लाखों बच्चों को मोटिवेट कर सकती है। इसी सोच के बाद धोनी की जिंदगी पर फिल्म बनाने का विचार आया। एमएस धोनी की जिंदगी पर फिल्म बनाने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा भी है। बताया जाता है कि एक बार धोनी एयरपोर्ट पर थे, तभी एक बच्चा उनके पास आया और उनसे मोटिवेशन को लेकर एक सवाल पूछा। धोनी ने बच्चे को टालने के बजाय उसके साथ बैठकर करीब 5 मिनट तक बातचीत की और उसके सवाल का जवाब दिया।धोनी के मैनेजर अरुण पांडे ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने बच्चे के साथ इतना समय क्यों बिताया, तो धोनी ने बताया कि उनका जवाब उस बच्चे के लिए काफी मायने रखता है। उन्हें लगा कि अगर उनकी बात से उस बच्चे को मोटिवेशन मिल सकता है, तो यह समय देना जरूरी था।इस घटना का अरुण पांडे पर भी गहरा असर हुआ। इसके बाद उन्होंने धोनी से कहा कि उनकी कहानी में ऐसी ताकत है, जो उस बच्चे की तरह लाखों बच्चों को मोटिवेट कर सकती है। इसी सोच के बाद धोनी की जिंदगी पर फिल्म बनाने का विचार आया। आज ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ को रिलीज हुई 10 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी का किरदार निभाया था। फिल्म में धोनी की क्रिकेट जर्नी से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ तक को दिखाया गया था। इस फिल्म को लेकर कई ऐसी बातें भी हैं, जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं।

साक्षी ने दी थी अपनी असली शादी की ड्रेस

फिल्म में कियारा आडवाणी ने सक्शी धोनी का किरदार निभाया था। फिल्म के शादी वाले सीन को रियल दिखाने के लिए साक्षी धोनी ने अपनी असली शादी की ड्रेस कियारा को दी थी। यानी पर्दे पर कियारा ने जिस शादी के जोड़े को पहना था, वह सक्शी की वास्तविक शादी की ड्रेस थी।

धोनी के असली स्कूल में हुई शूटिंग

फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग महेंद्र सिंह धोनी के असली स्कूल में भी की गई थी। फिल्म की टीम ने रांची स्थित उस स्कूल में शूटिंग की, जहां धोनी ने पढ़ाई की थी। यहां के क्लासरूम और खेल के मैदान को भी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था।

फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग महेंद्र सिंह धोनी के असली स्कूल में भी की गई थी। फिल्म की टीम ने रांची स्थित उस स्कूल में शूटिंग की, जहां धोनी ने पढ़ाई की थी। यहां के क्लासरूम और खेल के मैदान को भी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था।

अक्षय कुमार करना चाहते थे धोनी का रोल

फिल्म की कास्टिंग से पहले अक्षय कुमार महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाना चाहते थे। लेकिन निर्देशक नीरज पांडे को लगा कि अक्षय के लुक्स धोनी से ज्यादा मेल नहीं खाते। इसी वजह से उन्होंने विनम्रता से अक्षय को इस रोल के लिए मना कर दिया। इसके बाद नीरज पांडे ने सुशांत सिंह राजपूत को धोनी के किरदार के लिए चुना। खास बात यह है कि उस समय निर्देशक ने सुशांत की कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी समझ और सहज अंदाज पर भरोसा करते हुए सुशांत को इस रोल के लिए कास्ट किया।

सुशांत को टीनएज धोनी बनाने में लगी थी इतनी मेहनत

‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ में सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी के किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए काफी मेहनत की थी। फिल्म में धोनी के किशोर उम्र वाले लुक को दिखाना टीम के लिए आसान नहीं था। इसके लिए VFX टीम ने करीब 250 बेहद मुश्किल शॉट्स पर काम किया था।



सुशांत को कम उम्र के और पतले धोनी जैसा दिखाने के लिए कई सीन में उनके सिर और शरीर को डिजिटल तरीके से बदला गया था। इसके अलावा फिल्म में दिखाए गए क्रिकेट मैचों के लाइव फुटेज में भी सुशांत के सिर का आकार, बॉडी फ्रेम और बैठने-खड़े होने के अंदाज को धोनी से मैच करना एक बड़ी चुनौती थी।



इस काम को पूरा करने के लिए VFX टीम ने कई महीनों तक प्लानिंग और तैयारी की। करीब 120 आर्टिस्ट की प्रोडक्शन टीम ने 90 दिनों तक काम किया और फिल्म के लिए कुल 910 VFX शॉट्स तैयार किए।

सुशांत ने महीनों की थी क्रिकेट की ट्रेनिंग

धोनी का किरदार पर्दे पर बिल्कुल असली नजर आए, इसके लिए सुशांत सिंह राजपूत ने काफी मेहनत की थी। पूर्व भारतीय विकेटकीपर और चयनकर्ता किरण मोरे ने उन्हें कई महीनों तक क्रिकेट की ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने सुशांत को धोनी के खेलने के अंदाज और बल्लेबाजी की तकनीक को समझने में मदद की थी।

हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस में घायल हुए थे सुशांत

फिल्म में धोनी के फेमस ‘हेलीकॉप्टर शॉट’ को बिल्कुल सही तरीके से दिखाने के लिए सुशांत ने जमकर प्रैक्टिस की थी। इस दौरान वह चोटिल भी हो गए थे। इसके बाद सुशांत को खुद महेंद्र सिंह धोनी से इस खास शॉट की ट्रेनिंग लेने का मौका मिला।



धोनी के खेलने के अंदाज को पर्दे पर हूबहू उतारने के लिए सुशांत ने क्रिकेट की बारीकियों पर काफी मेहनत की थी। यही वजह थी कि फिल्म में उनका धोनी वाला अंदाज दर्शकों को काफी करीब और असली लगा।

भूमिका चावला ने 9 साल बाद किया था कमबैक

इस फिल्म से अभिनेत्री भूमिका चावला ने भी बॉलीवुड में करीब 9 साल बाद वापसी की थी। इससे पहले वह साल 2007 में आई फिल्म ‘गांधी, माय फादर’ में नजर आई थीं। ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ में उन्होंने धोनी की बहन जयंती गुप्ता का किरदार निभाया था।