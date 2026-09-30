उर्वशी रौतेला: एक्ट्रेस ने एआई कंपनी से मांगा 7 हजार करोड़ का हर्जाना, मिला गजब का जवाब; क्या है पूरा मामला?

एआई पर क्या बोलीं उर्वशी रौतेला

कुछ दिन पहले एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला से बॉलीवुड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बारे में सवाल पूछे गए थे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि एआई बॉलीवुड को प्रभावित कर रहा है, साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग से प्यार है।



बीते दिनों तिरंगा विवाद में फंसी अभिनेत्री

मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के ग्रैंड फिनाले में उर्वशी ने तिरंगे से इंस्पायर्ड गाउन पहना था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके आउटफिट को लेकर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं यूजर्स ने इसे भारतीय झंडे के नियमों का उल्लंघन बताया था। हालांकि बाद में एक्ट्रेस ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका किसी की भावनाएं आहत करने का कोई इरादा नहीं था।