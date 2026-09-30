परिणीति चोपड़ा: सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिर काम करने वाली थीं अभिनेत्री, बताया क्यों नहीं बन पाई फिल्म?

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जूम से बात करते हुए परिणीति ने बताया कि जब सुशांत को उनके नेशनल अवॉर्ड मिलने की खबर पता चली थी, तो वह उनके लिए खुश हुए थे। परिणीति ने सुशांत को अपना बडी और चीयरलीडर बताया। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2013 में आई फिल्म 'शुद्ध देसी रोमांस' में साथ काम किया था। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए एक्टर को याद किया और उनसे जुड़े कुछ किस्से भी शेयर किए।

क्या बोलीं परिणीति चोपड़ा

परिणीति ने शूटिंग के दौरान का एक खास किस्सा बताया। एक ब्रेक के दौरान वह होटल के पूल के पास सुशांत और दिवंगत दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के साथ बैठी थीं। तभी फिल्ममेकर करण जौहर का उन्हें मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि मुबारक हो। परिणीति ने बताया, 'मुझे करण जौहर का मैसेज आया और उसमें लिखा था मुबारक हो। मैं सोच रही थी कि किस बात के लिए। सुशांत काफी एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कहा कि वह पता लगाएंगे।'

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फिर जब पता चला कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा हो गई है, तो सुशांत खुशी से पूल के पास रखी कुर्सियों पर चढ़ गए और बोले कि मैं नेशनल अवॉर्ड विनर के साथ काम कर रहा हूं। इस पल को याद करते हुए परिणीति ने कहा, 'मैंने कभी किसी को मेरे लिए इतना एक्साइटेड और इतना खुश होते हुए नहीं देखा। ऋषि सर ने कहा कि तुम दोनों पागल हो गए हो। सुशांत ने मुझे गले लगाया और मैं रोने लगी।'

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