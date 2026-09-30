धुरंधर: निम्रत कौर ने की फिल्म की जमकर तारीफ, बोलीं- इसे उस अंदाज में पेश किया जिसका हम इंतजार कर रहे थे
Nimrat Kaur On Dhurandhar: फिल्म ‘धुरंधर’ कई सेलेब्स की फेवरेट फिल्म है। अब अभिनेत्री निम्रत कौर ने भी एक इंटरव्यू में फिल्म की जमकर तारीफ की है। एक बातचीत के दौरान उन्होंने फिल्म की कहानी पर भी काफी कुछ कहा...
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आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को सिनेमाघरों में दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। इस फिल्म को सिनेमा जगत से जुड़े कलाकारों ने भी काफी सराहा था। एक बातचीत के दौरान एक्ट्रेस निम्रत कौर ने भी अब फिल्म की जमकर तारीफ की है।
'धुरंधर' पर क्या बोलीं निम्रत?
एएनआई को दिए इंटरव्यू में निम्रत ने बताया कि फिल्म 'धुरंधर' ने दर्शकों के बीच स्पाई फिल्मों को लेकर सोच बदल दी है। एक्ट्रेस ने कहा, ‘जब कोई चीज इतनी अच्छी तरह से बनाई जाए कि लोगों को पता चले कि ऐसी चीज कितनी प्रैक्टिकल लग सकती है। तो जाहिर है, उसका स्तर ऊंचा हो जाता है। मेरा मानना है कि कभी-कभी हमारे सामने ऐसी फिल्म आती है जिसे देखकर लगता है, अरे, यह तो वही कहानी है, लेकिन इसे उस अंदाज में पेश किया गया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। फिर वो फिल्म सबको ही पसंद आती है।’
'यह आम जासूसी फिल्म नहीं है'
आगे अपनी बातचीत में निम्रत कौर ने कहा, ‘धुरंधर अपने प्रस्तुति के कारण हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उदाहरण बन गई है। अगर किसी कहानी को उसकी पूरी क्षमता के साथ दर्शकों के सामने पेश किया जाता है, तो वह एक आम जासूसी फिल्म नहीं रह जाती, फिर वह 'धुरंधर' बन जाती है।’
'धुरंधर' फिल्म की कहानी
फिल्म ‘धुरंधर’ में एक भारतीय एजेंट की कहानी दिखाई गई है, जो एक गुप्त मिशन पर होता है। फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम किरदारों में हैं।
आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ और इसके दूसरे भाग ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। फिल्म के पहले पार्ट ने 31 दिनों में 1,253 करोड़ से भी ज्यादा था। वहीं फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ का टोटल कलेक्शन 1,720.68 करोड़ था।