धुरंधर: निम्रत कौर ने की फिल्म की जमकर तारीफ, बोलीं- इसे उस अंदाज में पेश किया जिसका हम इंतजार कर रहे थे

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को सिनेमाघरों में दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। इस फिल्म को सिनेमा जगत से जुड़े कलाकारों ने भी काफी सराहा था। एक बातचीत के दौरान एक्ट्रेस निम्रत कौर ने भी अब फिल्म की जमकर तारीफ की है।

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'धुरंधर' पर क्या बोलीं निम्रत?

एएनआई को दिए इंटरव्यू में निम्रत ने बताया कि फिल्म 'धुरंधर' ने दर्शकों के बीच स्पाई फिल्मों को लेकर सोच बदल दी है। एक्ट्रेस ने कहा, ‘जब कोई चीज इतनी अच्छी तरह से बनाई जाए कि लोगों को पता चले कि ऐसी चीज कितनी प्रैक्टिकल लग सकती है। तो जाहिर है, उसका स्तर ऊंचा हो जाता है। मेरा मानना है कि कभी-कभी हमारे सामने ऐसी फिल्म आती है जिसे देखकर लगता है, अरे, यह तो वही कहानी है, लेकिन इसे उस अंदाज में पेश किया गया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। फिर वो फिल्म सबको ही पसंद आती है।’