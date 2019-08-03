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सचिन तेंदुलकर की ये कार है बेहद खास, टेक्नोलॉजी देख अनिल कपूर और धर्मेंद्र ने दिया ऐसा रिएक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sat, 03 Aug 2019 09:08 PM IST
Sachin Tendulkar, Anil Kapoor, Dharmendra
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Sachin Tendulkar, Anil Kapoor, Dharmendra - फोटो : amar ujala
क्रिकेट से संन्यास ले चुके मास्टर ब्लास्टर यानी सचिन तेंदुलकर बेहतरीन खेल के अलावा अपनी शानदार गाड़ियों के लिए भी हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। उनके पास एक से बढ़ कर एक कारें हैं। सचिन के पास  Maruti 800 से लेकर बेहद महंगी से महंगी कार तक है। वहीं अब उन्होंने अपनी एक बेहद खास कार का वीडियो शेयर किया है। वीडियो को देखने के बाद बॉलीवुड सितारे भी हैरान है। 
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