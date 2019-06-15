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इस अंदाज में अनन्या बिड़ला ने पापा को दी जन्मदिन की बधाई, 40 देशों में फैला है कुमार मंगलम का बिजनेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sat, 15 Jun 2019 12:42 PM IST
Ananya Birla
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Ananya Birla - फोटो : instagram
देश के मशहूर बिजनेसमैन और आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम की बेटी अनन्या बिड़ला ने अपने पिता को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई दी है। अनन्या की इस पोस्ट से साफ जाहिर है कि वह अपने पिता को आदर्श मानती हैं।
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ananya birla kumar mangalam birla aditya birla group अनन्या बिड़ला
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